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Новости Липецка

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Завтра похолодание до +6 градусов ночью

Завтра похолодание до +6 градусов ночью

Завтра похолодает до +6 ночью, а днём +18. Ветер сменит направление на юго-западный. Как изменится погода дальше?Сегодня, 10 октября, температура воздуха составляет +16 градусов.

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