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Страсбургский суд: Словения не обеспечила справедливое разбирательство хорвату, оштрафованному за рыбалку

6 октяб­ря 2026 года Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) вынес реше­ние по делу «Мако­вец и Латин про­тив Сло­ве­нии».

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