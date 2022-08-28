НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    отвечу кратко-потому что амеры-бараны,по большому счёту....когда человеку дают срок 15 лет,к него есть цель-дожить и ...30 000 лет тюремн...
  • Галина к
    Читала я про нее. Все как обычно, может начинала и с добрыми целями, НО когда появляются большие деньги про честность...10 фотографий о н...
  • Globo
    На заднем плане фотографии должен стоять Панин!Олег Кулик — худо...

11 фотографий, доказывающих, что мечты сбываются

11 фотографий, доказывающих, что мечты сбываются

Выступление Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года, вошедшее в историю под названием «У меня есть мечта» и названное по цитате из выступления, подтолкнуло ряд общественных деятелей учредить пусть и неофициальный, но праздник, посвященный мечте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх