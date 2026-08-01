Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу в Запорожской области

В Запорожской области в результате удара беспилотного летательного аппарата по автобусу, перевозившему сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината, погиб один человек, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести.
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