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Аргументы и Факты

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Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу в Запорожской области

Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу в Запорожской области

В Запорожской области в результате удара беспилотного летательного аппарата по автобусу, перевозившему сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината, погиб один человек, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести.

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