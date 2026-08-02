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«Судьба Европы окажется под вопросом» Президент РСМД Дмитрий Тренин о внешней политике России и перспективе ядерной войны с НАТО

«Судьба Европы окажется под вопросом» Президент РСМД Дмитрий Тренин о внешней политике России и перспективе ядерной войны с НАТО

После начала специальной военной операции (СВО) Россия ускорила поворот к Азии и Африке. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, казалось, открыло возможность и для более прагматичного диалога с США, однако оно не сделало американскую политику менее жесткой: за последнеее время Соединенные Штаты нанесли обезглавливающие удары по руководству Ирана и Венесуэлы — государств, поддерживающих тесные отношения с Россией.

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