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В Сети пошли слухи, что Ивлеева поверила в себя из-за дружбы с Собчак: “Забыла, что она просто Ивлеева – девочка из села, она не Собчак”

В Сети пошли слухи, что Ивлеева поверила в себя из-за дружбы с Собчак: “Забыла, что она просто Ивлеева – девочка из села, она не Собчак”

События, произошедшие на скандальной вечеринке, продолжают громить репутацию знаменитостей шоу-бизнеса.

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