Отселяют детей и считают туристов: как живет замбийская деревня Мукуни

Global Look Press/Julius Lando/Impact Photos Слышали когда-нибудь про Замбию? Скорее всего, нет. В крупных военных конфликтах страна не участвовала, правители-людоеды ей не управляли, а местные спортсмены не забирали все золото на Олимпийских играх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии