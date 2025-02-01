Джордж Рассел: В Ф1 пришло много молодых, осознаю, что я уже не молод

Джордж Рассел: В Ф1 пришло много молодых, осознаю, что я уже не молодMercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал, что черпает вдохновение для своей карьеры в Формуле 1 у Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.