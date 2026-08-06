Масштабная атака на Ярославскую область! Обломки БПЛА вызвали пожар на НПЗ

Обломки дрона вызвали пожар на территории НПЗ в Ярославской области Обломки сбитого беспилотника упали на резервуары нефтеперерабатывающего предприятия в Ярославской области, после чего началось возгорание.
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