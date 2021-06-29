Судьба собаки Пальмы, очень похожа на историю Хатико

Уши, лапы, хвостВ мире животныхСудьба собаки Пальмы, очень похожа на историю ХатикоОжидание на взлетной полосе: Пальма. Судьба этой собаки несколько похожа на историю японского пса Хатико.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена БресловаПальма так до конца и не излечилась от тоски по хозяину и через пару лет погибла под колесами машины...((DDenilinaКак можно было не уследить за собакой?! Ведь она нашла новую хозяйку, новый дом!ЕБЕлена Бресловау нас мопс прожила 17,5 лет, никогда со двора не уходила, а тут ушла, мы с братом всю округу облазили, нам соседские дети помогали в поисках, и брат её нашел! но через 2 дня, когда наша бдительность немного притупилась, она снова сбежала, как сказала бабушка ушла умирать и снова вся улица искала Кляксу, но уже безрезультатно...(( Так и в этом случае, я абсолютно не осуждаю новую хозяйку Пальмы, похоже овчарка просто не хотела жить без своего любимого хозяина...((Элеонора КоганЖаль Пальму.Марина Борисовна Рахманинакак можно было оставить собаку и улететь?ЕБЕлена Бресловау него были какие-то обстоятельства, а в самолет не пустили, сказали справка не по форме... деньги тоже не помогли... ну вроде так писали, я уже не помню - давно былоХалида Мендыбаева"Комсомолка" долго писала об этой собаке, но практически не помогла её уехать домой..Комментировать
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