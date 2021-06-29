Уши, лапы, хвост

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Судьба собаки Пальмы, очень похожа на историю Хатико

Судьба собаки Пальмы, очень похожа на историю Хатико

Ожидание на взлетной полосе: Пальма. Судьба этой собаки несколько похожа на историю японского пса Хатико.

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Елена Бреслова
Пальма так до конца и не излечилась от тоски по хозяину и через пару лет погибла под колесами машины...((
Denilina
Как можно было не уследить за собакой?! Ведь она нашла новую хозяйку, новый дом!
Елена Бреслова
у нас мопс прожила 17,5 лет, никогда со двора не уходила, а тут ушла, мы с братом всю округу облазили, нам соседские дети помогали в поисках, и брат её нашел! но через 2 дня, когда наша бдительность немного притупилась, она снова сбежала, как сказала бабушка ушла умирать и снова вся улица искала Кляксу, но уже безрезультатно...(( Так и в этом случае, я абсолютно не осуждаю новую хозяйку Пальмы, похоже овчарка просто не хотела жить без своего любимого хозяина...((
Элеонора Коган
Жаль Пальму.
Марина Борисовна Рахманина
как можно было оставить собаку и улететь?
Елена Бреслова
у него были какие-то обстоятельства, а в самолет не пустили, сказали справка не по форме... деньги тоже не помогли... ну вроде так писали, я уже не помню - давно было
Халида Мендыбаева
"Комсомолка" долго писала об этой собаке, но практически не помогла её уехать домой..

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