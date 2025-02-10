Опрос: как россияне планируют ремонт своих машин

Более трети российских автовладельцев планируют сами обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Аналитики решили выяснить, как россияне планируют ремонтировать и обслуживать свои автомобили в 2025 году.
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