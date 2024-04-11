Черкас о 4-0: «У «Локомотива» практически нет слабых мест. А по шансам «Трактора» ударила травма Фукале»

Челябинский клуб со счетом 0-4 проиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина команде Игоря Никитина. В первой игре вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым и не играл в трех следующих матчах.