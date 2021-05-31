Российская газета

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Ученые изобрели датчик для прогнозирования катаклизмов природы

Ученые изобрели датчик для прогнозирования катаклизмов природы

Радар против наводненийАндрей Петрович, датчик радарного типа - давно известный прибор. Что вы такого с ним сделали, что он превратился в изобретение?Андрей Федотов: Действительно, эти датчики используют для измерений в различных сферах давно.

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