Где чаще всего устраивают засады инспекторы ДПС

В праздники ГАИ по традиции переходит на усиленный режим работы. Зимние каникулы, 23 февраля и 8 марта для них – всегда горячая пора: за рулем много нетрезвых и просто чересчур расслабленных праздничной атмосферой граждан.
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