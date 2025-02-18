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За рулем

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Где чаще всего устраивают засады инспекторы ДПС

Где чаще всего устраивают засады инспекторы ДПС

В праздники ГАИ по традиции переходит на усиленный режим работы. Зимние каникулы, 23 февраля и 8 марта для них – всегда горячая пора: за рулем много нетрезвых и просто чересчур расслабленных праздничной атмосферой граждан.

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