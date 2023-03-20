Завершился пятый тур на международном шахматном турнире в Словении

Со стопроцентным результатом на 27-м международном шахматном турнире HIT Open в Нова-Горица (Словения) идет Леон Люк Мендонка после пятого тура 19 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
Со стопроцентным результатом на 27-м международном шахматном турнире HIT Open в Нова-Горица (Словения) идет Леон Люк Мендонка после пятого тура 19 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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