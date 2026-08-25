Подростка, оправданного по делу о терроризме, отказались исключить из списка террористов

С нежеланием следствия просить Росфинмониторинг удалить подростка из списка террористов и экстремистов столкнулись родители школьника, обвинявшегося в поджоге объектов инфраструктуры железной дороги по приказу мошенников .
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