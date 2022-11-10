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Станислав Поздняков – о матче ЦСКА с УНИКСом: «По нынешним временам – почти Евролига»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил уровень игры в матче Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом (92:79).

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