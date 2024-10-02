Переспавшей с двумя школьниками замужней учительнице предъявили новые обвинения

В Австралии учительница из Сиднея совратила двоих учеников 16 и 17 лет В Австралии предъявили новые обвинения замужней учительнице физкультуры из штата Новый Южный Уэльс, которая занялась сексом с двумя школьниками.
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