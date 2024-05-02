Тест для профилактики болезни Альцгеймера: найдите букву S за 15 секунд и проверьте, насколько вы склонны к этой болезни

Как думаете, справитесь? фото: Shutterstock/Fotodom.ruДеменция и болезнь Альцгеймера становятся все моложе — если раньше с ними сталкивались только люди старше 60, то с каждым годом эта цифра становится все ниже и ниже.
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