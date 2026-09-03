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Царьград

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Компания «Аквамин-Технологии» выявила загрязнение в Туре на 100 раз больше нормы

Компания «Аквамин-Технологии» выявила загрязнение в Туре на 100 раз больше нормы

В Туре выявлено значительное превышение марганца, железа и аммония. Основатель «Аквамин-Технологии» Татьяна Леонгард отметила, что уровень марганца в 100 раз выше нормы.

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