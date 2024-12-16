Битва за Харьков: На передовой началась лютая «мясорубка», равной которой еще не было

Радомир Маркуш 15 декабря 2024 г., 20:54 Наши обрушили шквал огня на Купянском направлении УкроСМИ признали, что на Покровском направлении армия России заняла населенный пункт Пушкино и контролирует примерно половину поселка Шевченко, где идут тяжелые встречные бои.
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