Битва за Харьков: На передовой началась лютая «мясорубка», равной которой еще не было

Радомир Маркуш 15 декабря 2024 г., 20:54 Наши обрушили шквал огня на Купянском направлении УкроСМИ признали, что на Покровском направлении армия России заняла населенный пункт Пушкино и контролирует примерно половину поселка Шевченко, где идут тяжелые встречные бои.