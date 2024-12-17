Шевченко о «Ладе»: «Только что Подъяпольский продан в «Динамо», новый губернатор решил прибить клуб? Обещал одно, а в итоге что? Зачем врать было»

«Вратарь Владислав Подъяпольский только что продан из «Лады» в «Динамо». И у меня вопрос. Новый губернатор [Вячеслав Федорищев] решил прибить Ладу? Обещал-то одно, а в итоге что? Клуб не будет в плей-офф, денег нет.