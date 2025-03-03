ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛО сообщение: Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания готова направить "войска на землю и самолеты в воздух" для защиты мирного соглашения в Украине.
ДББЛ...
Комментарии
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Eduard
Украина не пригород Лондона не Ирландия,не Шотландия,оттуда быстро в гробах вернут Сталмеру,хотя ему плевать на всех!
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15 час.
Ч
Чужестранка
Европа всегда начинала войны, а Россия их заканчивала. Великобританию смоет безо всякой войны как кое-что в унитазе. Просто наша подводная лодка взорвёт известную бомбу недалеко от её берега и фсё!
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10 час.
m
mihail
Ко всяким СТОЛБтенбергам, президентам-мужчинам с женским именем Еманнюель добавился СтарПЁР?!
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2 час.
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