Украина не пригород Лондона не Ирландия,не Шотландия,оттуда быстро в гробах вернут Сталмеру,хотя ему плевать на всех!

Ч

Чужестранка

Европа всегда начинала войны, а Россия их заканчивала. Великобританию смоет безо всякой войны как кое-что в унитазе. Просто наша подводная лодка взорвёт известную бомбу недалеко от её берега и фсё!