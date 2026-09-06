НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

На любую агрессию против Ирана последует «более мощный ответ» – Галибаф

На любую агрессию против Ирана последует «более мощный ответ» – Галибаф

Спикер парламента Ирана и глава переговорной группы Исламской Республики в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что время «соразмерных ответов» подошло к концу и теперь любая агрессия против Ирана получит «более мощный ответ».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым