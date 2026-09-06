На любую агрессию против Ирана последует «более мощный ответ» – Галибаф

Спикер парламента Ирана и глава переговорной группы Исламской Республики в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что время «соразмерных ответов» подошло к концу и теперь любая агрессия против Ирана получит «более мощный ответ».
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