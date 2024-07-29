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Царьград

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"Ухыльнулся!" - Блогер из Киева похвастался, что со второй попытки смог бежать с Украины в Париж

"Ухыльнулся!" - Блогер из Киева похвастался, что со второй попытки смог бежать с Украины в Париж

Украинский блогер из Киева похвастался, что сумел покинуть Украину со второй попытки. В своих соцсетях он опубликовал фотографии из Парижа.

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