Внучка Стриженова упала с лестницы с новорожденной дочерью

Внучка актера Олега Стриженова Александра после седьмых родов сообщила о серьезных травмах, которые она получила при падении с лестницы вместе с новорожденной дочерьюВнучка актера Олега Стриженова Александра после седьмых родов сообщила о серьезных травмах, которые она получила при падении с лестницы вместе с новорожденной дочерью.