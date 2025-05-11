Внучка Стриженова упала с лестницы с новорожденной дочерью

Внучка актера Олега Стриженова Александра после седьмых родов сообщила о серьезных травмах, которые она получила при падении с лестницы вместе с новорожденной дочерьюВнучка актера Олега Стриженова Александра после седьмых родов сообщила о серьезных травмах, которые она получила при падении с лестницы вместе с новорожденной дочерью.
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