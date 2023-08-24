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«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания. Клуб узнал, что форвард мог покинуть КХЛ в марте 2022-го

Причина – новая информация о попытках досрочного расторжения соглашения с командой КХЛ «Торпедо», сообщил шведский клуб 23 августа.

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