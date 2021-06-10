Неймар, Винисиус, Фирмино, Фред, Каземиро – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки, Дани Алвес – нет

Сборная Бразилии огласила заявку на Кубок Америки-2021. Главный тренер «селесао» Тите выбрал следующих игроков: вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»); защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»); полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»); нападающие: Эвертон Соарес («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус («Реал»).
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