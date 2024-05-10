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Военные новости ★ спецоперация

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Генштаб приступил к расформированию сдавшей позиции в Кисловке на Купянском направлении 110-й бригады ТРО

Генштаб приступил к расформированию сдавшей позиции в Кисловке на Купянском направлении 110-й бригады ТРО

Новый главком ВСУ Сырский вводит в украинской армии практику расформирования подразделений, отступивших с позиций.

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