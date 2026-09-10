TotalEnergies to Bring New Angola Discovery Online in Just Three Months

TotalEnergies has made a new discovery offshore Angola and has bought operated interest in two new exploration blocks close to operating hubs as the international majors are returning to exploration in Angola’s waters to take advantage of existing infrastructure.
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