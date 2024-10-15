Китай заявил о готовности углублять и расширять военные связи с Россией

Китай готов расширять и углублять военные связи с Россией, поддерживая тесные обмены между двумя странами на высоком уровне, заявил зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся в ходе встречи с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.
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