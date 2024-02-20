Художница из Нидерландов объявила войну из-за Ждуна 500 блогерам из России

Правообладательница Ван Бреворт подала сотни исков на нарушителей авторских прав в России.Голландская художница Маргрит ван Бреворт, автор скульптуры Ждуна, судится за соблюдение авторских прав на изображение своего героя в соцсетях и на телевидении.