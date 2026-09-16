Происшествия
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Происшествия

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Жительница Чувашии поблагодарила участкового за помощь в обнаружении утерянного телефона дочери

Когда 7-летняя дочь женщины потеряла мобильный телефон в районе городского рынка и найти его самостоятельно не удалось, шумерлинка сразу обратилась за советом к своему участковому уполномоченному полиции.

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