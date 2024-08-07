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Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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