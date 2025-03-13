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В Британии испугались: а что, если Путин откажется от прекращения огня?

В Британии испугались: а что, если Путин откажется от прекращения огня?

На фоне всех хороших новостей, появившихся после переговоров в Джидде о 30-дневном прекращении огня на Украине, остается ответить только на один вопрос: будет ли Владимир Путин заинтересован в какой-либо сделке прямо сейчас? Трамп убежден, что Путин хочет мира.

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