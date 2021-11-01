365NEWS.BIZ

74 подписчика

Свежие комментарии

  • вераника макарова
    Я ТАК ПЕРЕЖИЛА ДАННУЮ проблему, она посоветовала мне обратиться к человеку, который занимается местонохождением, прос...Как читать чужую ...
  • Россиянин
    Що, опять?!!! Надолго ли...Ольга Бузова заяв...
  • Василий Иванович
    хозяева жизни, здоровые мужики приехали учить школьницу, капец, кавказский стыдУстроивший стрель...

Человек погиб в страшной аварии на севере Карелии

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на территории Костомукши Сегодня в 10 утра на 212-м километре трассы, ведущей от «Колы» к границе с Финляндией, на территории Костомукшского городского округа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх