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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Все сделает СФР". Россиянам объяснили, как теперь назначают пенсию

"Все сделает СФР". Россиянам объяснили, как теперь назначают пенсию

При подтверждении стажа за периоды до 2002 года — по прежнему потребуется представить дополнительные документы Депутат Государственной Думы Алексей Говырин из фракции "Единая Россия" рассказал RT о новом приказе Министерства труда.

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