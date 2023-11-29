В Ростовской области разбилась автомобилистка, врезавшись на скорости в столб линии электропередачи

Очевидцы вызвали пострадавшей женщине бригаду медиков "скорой помощи".Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в городе Волгодонск Ростовской области на улице Ленинградской в районе дома № 23/1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии