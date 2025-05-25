Новейший кроссовер Geely с 218-сильным мотором и топовым оснащением — всего 1,95 млн рублей. В Белоруссии стартовали продажи Geely EX5, он в два раза дешевле, чем в России

Geely EX5 уже несколько месяцев продается в России, а сейчас кроссовер вышел на белорусский рынок, при этом стоимость оказалась просто фантастической: цена базовой версии Pro — всего 74 тыс.
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