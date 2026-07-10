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Ученые создали перовскитную солнечную батарею с КПД 27,3% и рекордной стабильностью

Ученые создали перовскитную солнечную батарею с КПД 27,3% и рекордной стабильностью

В ходе дальнейших улучшений КПД может достигнуть 30%Исследователи из Центра имени Гельмгольца в Берлине (HZB) разработали новую трехслойную перовскитную солнечную батарею, которая сочетает высокую эффективность и заметно улучшенную долговечность.

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