Наши бойцы прислали видео 📹 из-за ленточки Благодарят новоаннинских "Паучков" за маскировочные сеточки.
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Наши бойцы прислали видео 📹 из-за ленточки Благодарят новоаннинских "Паучков" за маскировочные сеточки.