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«Сделка была безденежной», — структура «Росатома» получила контроль над разработчиком процессоров «Эльбрус»

«Сделка была безденежной», — структура «Росатома» получила контроль над разработчиком процессоров «Эльбрус»

НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС, структура «Росатома») приобретает 100% акций АО МЦСТ, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке разработчиков микроэлектроники, который заявил, что «сделка была безденежной».

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