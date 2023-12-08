Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об утверждении постоянных программ компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарственных средств.
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