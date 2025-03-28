Родителям будут сообщать о выдаче детям банковских карт

С 29 марта 2025 года вступает в силу положение Банка России, согласно которому все российские банки должны уведомлять родителей о выдаче банковских карт несовершеннолетним клиентам в возрасте от 14 до 18 лет.
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