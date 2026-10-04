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Радуги на экзопланетах станут научным инструментом: новый телескоп NASA увидит невидимое

Радуги на экзопланетах станут научным инструментом: новый телескоп NASA увидит невидимое

Поляризованный свет от радуг, океанических бликов и голубого неба выдаст наличие атмосферы — и даже размер дождевых капель Астрономы предложили изящный способ искать атмосферы у экзопланет — по радугам и солнечным бликам.

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