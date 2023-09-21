Оберег на семейное счастье: традиции и практики в честь Рождества Пресвятой Богородицы Елена ГалицкаяПраздник Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемый 21 сентября, приносит радость и духовное обновление в жизни многих православных верующих.