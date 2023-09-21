FTimes

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    не суждения,а бабло...кому там нужны эти звиздули искусствнные,раздутые самим народом.их спонсорами...а сколько насто...Артисты и «коротк...
  • Svetlana Kuzmina
    Чтобы не принесла оппозиция Марса и Плутона для Зеленского, судьба его печальна. Жить ему осталось недолго, украинцы ...Астрологический п...
  • Валерий Ворожищев
    Гдоба, которая никак не может найти себе *баря, самое время быть с другой такой же Гузеевой на передаче "Давай затрах...Тамара Глоба назв...

Оберег на семейное счастье: традиции и практики в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Оберег на семейное счастье: традиции и практики в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Оберег на семейное счастье: традиции и практики в честь Рождества Пресвятой Богородицы Елена ГалицкаяПраздник Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемый 21 сентября, приносит радость и духовное обновление в жизни многих православных верующих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх