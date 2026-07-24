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Парламентская газета

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Петербург и Ленобласть снова подверглись атаке беспилотников

Петербург и Ленобласть снова подверглись атаке беспилотников

Санкт-Петербург утром в пятницу подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Губернатор города Александр Беглов 24 июля сообщил в своем мессенджере «Макс», что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

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