Ракета «Нептун-МД» и 2 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области — Минобороны (ФОТО)

В период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, о чём сообщает Министерство обороны Российской Федерации.