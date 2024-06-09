Ракета «Нептун-МД» и 2 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области — Минобороны (ФОТО)

В период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, о чём сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии