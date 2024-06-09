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Русская весна

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  • brigadier21 Snytsarienko
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Ракета «Нептун-МД» и 2 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области — Минобороны (ФОТО)

Ракета «Нептун-МД» и 2 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области — Минобороны (ФОТО)

В период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, о чём сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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