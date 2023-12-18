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Флуминенсе – Аль-Ахли Каир где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, сыграют Флуминенсе и Аль-Ахли Каир в рамках полуфинала  Клубного Чемпионата Мира по футболу Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «King Abdullah Sports City».

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