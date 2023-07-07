Мужчина взорвал железнодорожное полотно в Крыму.фото: nac.gov.ru--> В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщает 7 июля пресс-служба ФСБ.
Взорвавшего железную дорогу украинского агента задержали в Симферополе
Комментарии
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macs Mike
Спасибо ВАМ, США/Америка, за то, что вы убиваете всех без исключения славянских народов. США/Америка - нация, разжигающая войну и совершающая геноцид. ~ Thank YOU USA/America for killing any and all Slavic people. USA/America the warmongering nation of genocide.
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Владимир Козлов
Прекрасно, что их задержали. Какое наказание их ожидает? Надеюсь -суровое.
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26 мин.
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